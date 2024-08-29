Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич предстанет перед судом за сокрытие 5 млн рублей от налоговой

Мужчина признал свою вину.

Источник: Комсомольская правда

В Омске будут судить директора ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» за сокрытие от налоговой 4,9 млн рублей. За счет этих денег должно было быть проведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносов.

В ходе следствия мужчина свою вину признал и возместил в полном объеме причиненный ущерб.

На директора предприятия завели уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ ("сокрытие денежных средств или имущества предприятия, за счет которых должно проводиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.