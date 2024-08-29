В Ростове-на-Дону 10 жильцов высотки эвакуировали из-за пожара

В Ростове-на-Дону из-за пожара и сильного задымления эвакуировали 10 жильцов девятиэтажки. В итоге пострадавших не было, все потушили, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло днем 28 августа на Королева, 3/3. Огонь вспыхнул на кухне в одной из квартир.
— Горение происходило на площади в 6 кв. метров. На месте работали 16 человек личного состава, использовалось четыре единицы техники, — прокомментировали в МЧС.
Предварительно, пожар вспыхнул из-за неисправной электропроводки.
Жителей Дона просят периодически проверять проводку и электроприборы. При необходимости следует вызывать мастеров, самостоятельный ремонт не рекомендуется. Также спасатели советуют устанавливать пожарные извещатели и приобретать огнетушители.