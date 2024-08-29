СК задержал бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова

Следствие полагает, что Попов, отвечая за развитие и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности».