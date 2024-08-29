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Площадь возгорания на нефтебазе в Пролетарске удалось значительно сократить

Сотрудникам МЧС удалось значительно сократить площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Точная площадь пожара в настоящий момент неизвестна. Ранее сообщалось, что она достигла 10 тыс. кв. м. Как уточнили агентству, новых возгораний резервуаров нет. Для тушения использовались все возможные средства, в том числе углекислота и пена. Официально ситуацию не комментируют.

Дизельное топливо на промскладах нефтебазы в Пролетарске загорелось в ночь на 18 августа из-за падения обломков украинских беспилотников. С 19 августа на территории Пролетарского района действует режим ЧС.

Также в Ростовской области с ночи на 28 августа сотрудники МЧС пытаются потушить пожар на нефтебазе в Каменском районе. Возгорание началось в результате атаки четырех БПЛА. По последним данным, пострадавших нет.

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