Площадь возгорания на нефтебазе в Пролетарске удалось значительно сократить

Точная площадь пожара в настоящий момент неизвестна. Ранее сообщалось, что она достигла 10 тыс. кв. м. Как уточнили агентству, новых возгораний резервуаров нет. Для тушения использовались все возможные средства, в том числе углекислота и пена. Официально ситуацию не комментируют.
Дизельное топливо на промскладах нефтебазы в Пролетарске загорелось в ночь на 18 августа из-за падения обломков украинских беспилотников. С 19 августа на территории Пролетарского района действует режим ЧС.
Также в Ростовской области с ночи на 28 августа сотрудники МЧС пытаются потушить пожар на нефтебазе в Каменском районе. Возгорание началось в результате атаки четырех БПЛА. По последним данным, пострадавших нет.