Площадь возгорания на нефтебазе в Пролетарске удалось значительно сократить

Точная площадь пожара в настоящий момент неизвестна. Ранее сообщалось, что она достигла 10 тыс. кв. м. Как уточнили агентству, новых возгораний резервуаров нет. Для тушения использовались все возможные средства, в том числе углекислота и пена. Официально ситуацию не комментируют.