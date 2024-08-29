В Сочи эвакуировали туристку, которая упала с 13-метровой высоты

Также днем 28 августа возле озера Зеркального за помощью обратился местный житель. Накануне вечером он повредил ногу, к утру она разболелась так, что самостоятельно турист не мог ходить. Бригада уложила пострадавшего на носилки и донесла до служебной машины, которая находилась в двух километрах от озера. Позже местного жителя увезли в больницу.