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В Сочи эвакуировали туристку, которая упала с 13-метровой высоты

В Сочи эвакуировали туристку, которая упала с 13-метровой высоты возле водопада на ручье Сванидзе, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Источник: Кубань-СПАС

Женщине понадобилась помощь спасателей 28 августа в Адлерском районе курорта. Пострадавшей бригада наложила шейный корсет и на жестких носилках доставила к машине скорой помощи.

Также днем 28 августа возле озера Зеркального за помощью обратился местный житель. Накануне вечером он повредил ногу, к утру она разболелась так, что самостоятельно турист не мог ходить. Бригада уложила пострадавшего на носилки и донесла до служебной машины, которая находилась в двух километрах от озера. Позже местного жителя увезли в больницу.

Помимо этого, вечером того же дня спасатели Геленджикского АСО отправились на поиски мужчины заблудившегося в окрестностях горы Боцехур. Его нашли ночью и эвакуировали в безопасное место. От помощи врачей турист отказался.