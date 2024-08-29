В Сочи эвакуировали туристку, которая упала с 13-метровой высоты

Женщине понадобилась помощь спасателей 28 августа в Адлерском районе курорта. Пострадавшей бригада наложила шейный корсет и на жестких носилках доставила к машине скорой помощи.
Также днем 28 августа возле озера Зеркального за помощью обратился местный житель. Накануне вечером он повредил ногу, к утру она разболелась так, что самостоятельно турист не мог ходить. Бригада уложила пострадавшего на носилки и донесла до служебной машины, которая находилась в двух километрах от озера. Позже местного жителя увезли в больницу.
Помимо этого, вечером того же дня спасатели Геленджикского АСО отправились на поиски мужчины заблудившегося в окрестностях горы Боцехур. Его нашли ночью и эвакуировали в безопасное место. От помощи врачей турист отказался.