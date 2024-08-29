В Екатеринбурге дети мигрантов толпой избили ребенка: дело на контроле Бастрыкина

Как сообщили Накануне.RU в СКР, ранее в социальных медиа было опубликовано видео, на котором, как утверждается, дети мигрантов толпой избивают мальчика в столице Урала. Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту случившегося. Также главе федерального ведомства будет представлен доклад о ходе его расследования.