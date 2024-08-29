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В Ростовской области потушили лесной пожар, угрожавший хутору Новониколаевка

Лесной пожар потушили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области потушили лесной пожар, который угрожал хутору Новониколаевка. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— В 12:30 была объявлена ликвидация пожара, — уточнили в ведомстве.

Напомним, вчера сообщалось о локализации горения на площади в 24 га. На полыхающую территорию с вертолета Ми-26 сбросили 75 тонн воды. Всего в тушении от экстренного ведомства было задействовано 50 специалистов и 20 единиц техники.

Напомним, также сотрудники МЧС второй день тушат склад с топливом в Каменском районе Ростовской области.