Мосгорсуд признал арест руководителя «Военторга» законным

При этом защита просила освободить его из СИЗО и перевести под домашний арест. Павлов заявил, что его характер не позволит избегать правосудия, поэтому он обещал не скрываться и даже намерен уволится, чтобы исключить возможность оказать давление на участников процесса. Он подчеркнул, что у него, его детей и всех членов семьи уже провели обыски. «Думаю, на суд произвела впечатление фантастическая сумма инкриминируемого ущерба и факт очередного громкого дела по линии министерства обороны», — предположил обвиняемый. Защита настаивала, что у следствия нет данных ни о самом событии преступления, ни о причастности к нему Павлова.