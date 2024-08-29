Мосгорсуд признал арест руководителя «Военторга» законным

«Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.
При этом защита просила освободить его из СИЗО и перевести под домашний арест. Павлов заявил, что его характер не позволит избегать правосудия, поэтому он обещал не скрываться и даже намерен уволится, чтобы исключить возможность оказать давление на участников процесса. Он подчеркнул, что у него, его детей и всех членов семьи уже провели обыски. «Думаю, на суд произвела впечатление фантастическая сумма инкриминируемого ущерба и факт очередного громкого дела по линии министерства обороны», — предположил обвиняемый. Защита настаивала, что у следствия нет данных ни о самом событии преступления, ни о причастности к нему Павлова.
Ранее суд отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября.
Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы «доказать свою невиновность».
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО «Военторг» совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам «Армейских несессеров» (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель
Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.