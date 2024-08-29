Над Москвой пытались ослепить лазером пилотов самолета, летевшего из Перми

По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, вечером 28 августа командир воздушного судна «Боинг-738» сообщил об освещении лазером зеленого цвета. Экипаж самолета пытались ослепить при заходе на посадку в аэропорту «Шереметьево» Москвы. Самолет выполнял рейс D6514 «Пермь — Москва» авиакомпании «Победа».
Сообщение от пилотов поступило в 21:01 (мск) на высоте около 2,3 км севернее аэропорта назначения на удалении 70 км. На безопасность полета внештатная ситуация не повлияла, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения.
Самолет благополучно приземлился в 21:16 (мск), он вылетел из пермского аэропорта «Большое Савино» в 21:08 (прм).
В Перми с начала года попытки ослепления лазером экипажей самолетов происходят с завидным постоянством, было зафиксировано уже пять случаев. В ночь на 2 августа над городом пытались ослепить лазером сразу два воздушных судна.