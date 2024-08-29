Полковник Ходаренок: ВСУ требуется усиление для удержания участков в Курской области

Вполне возможно, что ВСУ могут в целях усиления войск на Покровском направлении начать отвод войск из Курской области. Однако тут следует заметить, что Покровск еще российской армией не взят (пока действия ВС РФ на этом направлении не столько успех, сколько ожидание успеха), признаков организованного отхода украинской армии с российской территории не отмечается, да и слишком велика политическая цена отступления ВСУ из Курской области. По сути дела, это ведь явится своеобразным признанием со стороны Киева бесполезности вторжения на российскую территорию, предпринятого 6 августа.