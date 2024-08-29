Влетел в большегруз: на трассе Омск-Новосибирск произошло смертельное ДТП

В четверг, 29 августа, в 08:20 на трассе по дороге в Омск произошла авария. ДТП случилось в Барабинском районе.
Установлено, что 25-летний мужчина управлял автомобилем «Хонда Аккорд». Он ехал со стороны Новосибирска в Омск. При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Донг Фенг», которым управлял 52-летний мужчина.
В результате аварии водитель «Хонды» скончался в машине скорой помощи. Его пассажир, 22-летняя девушка, с травмами была доставлена в медицинское учреждение.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось об аварии в Омской области, которая произошла 27 августа. В Павлоградском районе 41-летняя женщина управляла автомобилем «Ниссан Либерти». На улице 1 Мая она не справилась с управлением и врезалась в забор и жилой дом. Тем самым она повредила систему отопления.