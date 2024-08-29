Влетел в большегруз: на трассе Омск-Новосибирск произошло смертельное ДТП

Ранее сообщалось об аварии в Омской области, которая произошла 27 августа. В Павлоградском районе 41-летняя женщина управляла автомобилем «Ниссан Либерти». На улице 1 Мая она не справилась с управлением и врезалась в забор и жилой дом. Тем самым она повредила систему отопления.