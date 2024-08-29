В Челябинской области риелторы-мошенники обманули 72 человека

Сообщники притворялись, что оказывают квалифицированные услуги по покупке и продаже недвижимости. Но вместо реальной информации о квартирах клиентам сообщали выдумки. С жителями региона риелторы подписывали договоры на информационные услуги, брали деньги, а фактически предоставлять квартиры даже не планировали. Так риелторам удалось заполучить 380 тыс. рублей.