В Челябинской области риелторы-мошенники обманули 72 человека

В Челябинской области в суд передали дело шести риелторов, которым удалось обмануть 72 клиента. Агентов по недвижимости обвиняют в мошенничестве.
Младшему из обвиняемых 21 год, а старшему 59 лет.
Сообщники притворялись, что оказывают квалифицированные услуги по покупке и продаже недвижимости. Но вместо реальной информации о квартирах клиентам сообщали выдумки. С жителями региона риелторы подписывали договоры на информационные услуги, брали деньги, а фактически предоставлять квартиры даже не планировали. Так риелторам удалось заполучить 380 тыс. рублей.
Как уточнили в региональном ГУ МВД, за время расследования обвиняемые вернули пострадавшим южноуральцам 374 тыс. рублей.