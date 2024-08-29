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В Челябинской области риелторы-мошенники обманули 72 человека

На Южном Урале будут судить команду риелторов-аферистов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в суд передали дело шести риелторов, которым удалось обмануть 72 клиента. Агентов по недвижимости обвиняют в мошенничестве.

Младшему из обвиняемых 21 год, а старшему 59 лет.

Сообщники притворялись, что оказывают квалифицированные услуги по покупке и продаже недвижимости. Но вместо реальной информации о квартирах клиентам сообщали выдумки. С жителями региона риелторы подписывали договоры на информационные услуги, брали деньги, а фактически предоставлять квартиры даже не планировали. Так риелторам удалось заполучить 380 тыс. рублей.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, за время расследования обвиняемые вернули пострадавшим южноуральцам 374 тыс. рублей.