Посол Мирошник заявил о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

При этом Коэн затруднился точно ответить на вопрос ведущего конференции, в чем смысл этого вторжения. Он отметил, что это «еще предстоит оценить». По его словам, в целом у вторжения Украины есть потенциал «немого изменить динамику» конфликта в будущем. Он зависит от того, какой эффект нападение произведет на российское общество и Кремль.