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Что известно о задержании бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова

Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова задержали, его подозревают в мошенничестве. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко, уголовное дело связано с деятельностью парка «Патриот».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о деле.

Обстоятельства дела

  • Против Попова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
  • Как сообщила Петренко, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Ранее они были привлечены к уголовной ответственности.
  • В ведомстве отметили, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот».
  • Следственный комитет России проверит законность приобретения недвижимости бывшим замминистра обороны и членами его семьи. Общая стоимость имущества составляет более 500 млн рублей.
  • Как уточнили в ведомстве, в их собственности также находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Подмосковья и Краснодарского края.
  • По месту проживания и другим адресам Попова проводятся обыски.
  • Причастность Попова подтверждается свидетельскими показаниями, сообщили в правоохранительных органах.
  • В суд Москвы поступило ходатайство СК об аресте Попова.

Что известно о Павле Попове

  • Павел Попов с 2008 по 2013 год занимал должность заместителя главы МЧС России.
  • В 2013 году он перешел на работу в Министерство обороны России, был помощником главы ведомства Сергея Шойгу.
  • С 7 ноября 2013 года занимал должность заместителя министра обороны. Попов курировал главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, департамент информационных систем и главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны.
  • Уволен с военной службы указом президента России в июне 2024 года.
  • С 2015 года является генералом армии, награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
  • Попов в последней опубликованной декларации за 2019 год указал владение квартирой площадью 72,8 кв. м, земельным участком под индивидуальное жилищное строительство на 2 400 кв. м, жилым домом и автомобилем Mercedes A200.
  • Также, согласно опубликованным данным, Попов имел хозблок площадью 107,6 кв. м и два машино-места в пользовании.
  • Задекларированный за тот год доход составил 13,5 млн рублей.