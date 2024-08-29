Самарский областной суд смягчил приговор экс-замглавы Жигулевска Игорю Смураге

Бывшему заместителю главы Жигулевска Игорю Смураге смягчили приговор. Заседание состоялось 28 августа в Самарском областном суде.
Напомним, что Игоря Смурагу уволили из-за утраты доверия в 2022 году. Его обвиняли во взятках и мошенничестве. Чиновник получил взятку в размере 23 миллионов рублей от компании, которой обещал помочь со снижением недоимок по налогам и сборам. Из них он 14 миллионов передал двум другим людям, а девять оставил себе.
В июне 2023 году Смурагу приговорили к 7,5 годам колонии, а также запретили работать в госорганах и МСУ, государственных и муниципальных учреждениях. Защита обжаловала приговор, и 28 августа Самарский областной суд смягчил наказание: тюремное заключение — до семи лет и трех месяцев, а запрет занимать определенные должности — до двух лет и девяти месяцев.