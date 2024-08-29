Самарский областной суд смягчил приговор экс-замглавы Жигулевска Игорю Смураге

Напомним, что Игоря Смурагу уволили из-за утраты доверия в 2022 году. Его обвиняли во взятках и мошенничестве. Чиновник получил взятку в размере 23 миллионов рублей от компании, которой обещал помочь со снижением недоимок по налогам и сборам. Из них он 14 миллионов передал двум другим людям, а девять оставил себе.