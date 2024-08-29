Площадь пожара на складах с топливом в Пролетарске значительно сократилась

Площадь пожара на складах с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области сократилась. Об этом 29 августа информирует агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оперативных службах.
— Площадь пожара значительно сократилась. Сейчас догорают последние цистерны из тех, которые горели. Новых возгораний не было. Пожарные используют все возможные средства, включая углекислоту и пену, — рассказал собеседник агентства.
Напомним, промышленные склады с дизельным топливом вспыхнули 18 августа после падения трех БПЛА. К 20 августа пламя прошло 10 тысяч кв. метров, 22 августа, на объекте было потушено шесть резервуаров. По данным местных властей, показатели вредных веществ в воздухе не превышают норму. Сообщалось, что при ликвидации горения пострадали 47 пожарных.
Добавим, также на Дону второй день тушат топливный склад в Каменском районе.