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Пакет с патронами и телефоном выловили в Зимней канавке в Петербурге

Водолазы Росгвардии при обследовании Зимней канавки нашли пакет с 79 патронами и телефоном-раскладушкой.

Источник: Росгвардия. Северо-Западный округ — Telegram

Интересную находку сделали водолазы специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, когда обследовали Зимнюю канавку в Петербурге. Там они на дне канала обнаружили черный пакет, внутри которого лежали 79 патронов разного калибра и маркировки, а также старенький телефон-раскладушку. Кому принадлежало все это «богатство», сейчас выясняется.

— Водолазы Росгвардии регулярно обследуют акватории Петербурга и Ленобласти на предмет наличия взрывоопасных предметов, которыми чаще всего являются боеприпасы времен Великой Отечественной войны, — добавили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее KP.RU писал, что ученый назвал небанальные способы улучшить работу мозга. Одним из таких стало добавление в еду черного и острого красного перца, базилика, куркумы и ряда других специй.