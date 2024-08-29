Пакет с патронами и телефоном выловили в Зимней канавке в Петербурге

Интересную находку сделали водолазы специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, когда обследовали Зимнюю канавку в Петербурге. Там они на дне канала обнаружили черный пакет, внутри которого лежали 79 патронов разного калибра и маркировки, а также старенький телефон-раскладушку. Кому принадлежало все это «богатство», сейчас выясняется.
— Водолазы Росгвардии регулярно обследуют акватории Петербурга и Ленобласти на предмет наличия взрывоопасных предметов, которыми чаще всего являются боеприпасы времен Великой Отечественной войны, — добавили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
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