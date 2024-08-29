Пакет с патронами и телефоном выловили в Зимней канавке в Петербурге

Интересную находку сделали водолазы специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, когда обследовали Зимнюю канавку в Петербурге. Там они на дне канала обнаружили черный пакет, внутри которого лежали 79 патронов разного калибра и маркировки, а также старенький телефон-раскладушку. Кому принадлежало все это «богатство», сейчас выясняется.