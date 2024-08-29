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Главе СКР доложат о деле об оскорблении чувств верующих в Самаре и Тольятти

Самарские следователи расследуют уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал от руководства Следственного управления по Самарской области доклад о ходе расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих ресторанами в Самаре и Тольятти.

В телеграмм-канале было опубликовано обращение к Председателю Следственного комитета Российской Федерации с просьбой разобраться в ситуации с использованием двумя ресторанами в Самаре и Тольятти, которые используют в интерьере образа Богородицы в ассоциации названием точек общепита, воспринимающимся как оскорбительное выражение.

По данному факту в следственном управлении СК России по Самарской области было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Теперь о ходе расследования будет доложено главе ведомства, сообщили в Следственном комитете России.

СК