Главе СКР доложат о деле об оскорблении чувств верующих в Самаре и Тольятти

В телеграмм-канале было опубликовано обращение к Председателю Следственного комитета Российской Федерации с просьбой разобраться в ситуации с использованием двумя ресторанами в Самаре и Тольятти, которые используют в интерьере образа Богородицы в ассоциации названием точек общепита, воспринимающимся как оскорбительное выражение.