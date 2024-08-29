Сказал, что не выдержал оскорблений: В Ростовской области полицейский лишился работы, ударив в лицо водителя с тонировкой

Когда полицейские находились в служебной машине возле магазина, рядом припарковался местный житель Хорен. Не заглушив мотор, он выскочил в супермаркет на пару минут. Вернувшись в машину, водитель стал выезжать на дорогу и поравнялся с автомобилем полицейских. Как позже вспоминал Юрий, в этот момент Хорен опустил тонированное стекло, а потом показал ему и коллеге средний палец. После этого хулиган просто скрылся.