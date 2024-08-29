Сказал, что не выдержал оскорблений: В Ростовской области полицейский лишился работы, ударив в лицо водителя с тонировкой

В Ростовской области полицейский после драки с водителем лишился работы и получил срок. Уже бывший страж порядка утверждал, что ударил мужчину, возмутившись его поведением. По словам экс-сотрудника, автомобилист долго дразнил его, а потом оскорбил.
ПОКАЗАЛ НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТ.
Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», история произошла еще в прошлом январе. Работы у полицейских было много, выходить на смену приходилось сутки через сутки. В тот день 25-летний оперуполномоченный Юрий попросил выходной за внеочередное дежурство и уже собирался домой. В этот момент коллега попросил его вместе выехать на вызов по поводу кражи в супермаркете.
Когда полицейские находились в служебной машине возле магазина, рядом припарковался местный житель Хорен. Не заглушив мотор, он выскочил в супермаркет на пару минут. Вернувшись в машину, водитель стал выезжать на дорогу и поравнялся с автомобилем полицейских. Как позже вспоминал Юрий, в этот момент Хорен опустил тонированное стекло, а потом показал ему и коллеге средний палец. После этого хулиган просто скрылся.
ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧТО ЕДЕТ НАРУШИТЕЛЬ.
Возмущенные оскорбительным жестом, полицейские направились вслед за водителем. Мужчина ехал, будто не замечая стражей порядка. Юрий утверждает, что автомобилист то и дело нарушал правила. Тогда полицейский позвонил инспекторам ДПС — в сторону их поста двигался Хорен. Полицейский предупредил коллег, что едет нарушитель.
Инспекторы остановили водителя. Юрий на служебной машине припарковался рядом, чтобы следить за происходящим. Но кроме тонировки сотрудники ДПС не нашли других проблем: в зоне их видимости Хорен не нарушал.
Судя по всему, оскорбленный полицейский во что бы то ни стало хотел отомстить обидчику. Он начал перечислять коллегам все нарушения, которые по пути допускал Хорен.
ЗАПРОСИЛ ВИДЕО С КАМЕР И ДВАЖДЫ УДАРИЛ.
Но Юрий стоял на своем и решил подкрепить обвинения доказательствами. Он отправил напарника в администрацию с запросом на записи с камер «Безопасного города».
В этот момент Хорен начал открыто конфликтовать с Юрием. По версии следствия, во время словесной перепалки полицейский дважды ударил оппонента по лицу. Окружающие растащили мужчин в разные стороны. Позже Юрий объяснял, что не выдержал оскорблений, которые касались его родителей.
НЕ СТАЛ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, А ПОТОМ ПЕРЕДУМАЛ.
Вернувшись в отдел полицейский продолжил работу. А позже туда приехал и Хорен — писать на него заявление. Мужчины снова поговорили, но уже в спокойной обстановке. Выяснив отношения, расстались на мирной ноте и даже пожали друг другу руки.
Казалось, на этом и должна была закончиться история. Но, узнав, что записи с камер все-таки изъяли, Хорен снова пришел в полицию. Он все-таки подал заявление на оперуполномоченного.
Когда началась проверка, Юрий пытался доказать, что в тот день у него был выходной. Но позже сотруднику пришлось признать, что в момент происшествия он находился при исполнении.
УВОЛЬНЕНИЕ И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
За неподобающее поведение 25-летнего полицейского уволили из органов внутренних дел.
— Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия», — рассказали в прокуратуре Егорлыкского района.
В ходе следствия Юрий во всем признался и в итоге рассказал, как все было. Помощь в расследовании и наличие двух детей смягчили наказание.
— Бывший полицейский был признан виновным, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права работать в правоохранительных органах в течение двух лет.
По словам знакомых Юрия, после увольнения и суда он не отчаялся. Бывший полицейский уже устроился на новую работу.
А что с водителем? Неужели ему простили оскорбления? Нет, всему свое время. 26 августа приговор Юрию вступил в законную силу. По словам источника, теперь и на Хорена могут завести дело об оскорблении представителя власти.