С бывшего омского полицейского взыскали 3 млн рублей в пользу государства

Куйбышевский районный суд рассмотрел иск прокуратуры к бывшему начальнику отделения полиции «Розовское» ОМВД России по Омскому району и заместителю начальника отдела полиции № 5 УМВД России по городу Омску Михаилу Лисицину.
Прокуратура потребовала взыскать с него в пользу государства 3 млн рублей. Это была взятка, полученная Лисициным от знакомого.
Ранее, в мае нынешнего года, виновным в совершении данного преступления Михаила Лисицина признал суд. Теперь уже бывшего подполковника полиции лишили специального звания и приговорили к 7 годам колонии, штрафу и лишили специального звания.
Лисицин свою вину не признал, как не признал и требования прокуратуры о взыскании 3 млн. Однако куйбышевский районный суд, а вслед за ним и апелляционная коллегия Омского областного суда, сочла иск обоснованным.