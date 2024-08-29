В Омске директор компании скрыл от налоговой более 4 миллионов рублей

Прокуратура Омской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении руководителя ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж». Он обвиняется по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание налогов, в крупном размере».
Установлено, что с мая по август 2022 года у компании были задолженности по налогами и страховым взносам. Обвиняемый мог её погасить, но организовал проведение взаиморасчётов напрямую с контрагентами. Таким образом, он сокрыл от налоговых органов более 4 млн рублей.
Вину в совершении преступления мужчина признал частично и возместил причинённый ущерб. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
Ранее Прокуратура Омской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении директора ООО ПК «Нефтегаз-Омск Комплектация». Он обвиняется по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершённое в крупном размере».