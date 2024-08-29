В Омске директор компании скрыл от налоговой более 4 миллионов рублей

Установлено, что с мая по август 2022 года у компании были задолженности по налогами и страховым взносам. Обвиняемый мог её погасить, но организовал проведение взаиморасчётов напрямую с контрагентами. Таким образом, он сокрыл от налоговых органов более 4 млн рублей.