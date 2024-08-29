Следствие попросило арестовать бывшего замминистра обороны Павла Попова

Обвинения в адрес генерала связаны с парком культуры и отдыха Вооруженных Сил «Патриот». Следствие полагает, что Попов «обогащался за счет этого учреждения» — например, за счет парка обустроил свой загородный дом в Красногорском районе Подмосковья. Генералу также вменяют то, что он привлекал руководителей компаний, работающих с «Патриотом», к строительным работом на своем загородном участке. Эти работы Попов не оплатил, заявили в СК.