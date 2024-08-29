В Березовском простились с бойцом, который погиб, спасая товарищей

В Березовском 29 августа 2024 года состоялось прощание с Антоном Осиповым, который погиб 12 июля на СВО, спасая товарищей. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Мужчина родился 16 ноября 1982 года в Березовском в семье военных. Он окончил среднюю школу № 9, а после и техникум, получив специальность слесаря-механика. Служил в войсках противовоздушной обороны.
В 20 лет Антон Осипов уже создал семью. С супругой он поженился 20 декабря 2002 года, а через некоторое время у них родились две дочки — Маша и Лиза. Мужчина работал бригадиром в одном из строящихся микрорайонов города.
На СВО мужчина отправился 5 мая 2023 года, а в августе вернулся домой. Его наградили медалями «Бахмутская мясорубка» и «За взятие Бахмута», а также знаком «Черный крест».
— Но долго он не смог оставаться в мирной жизни и принял мужественное решение, что должен вернуться в зону СВО, чтобы помочь своим боевым товарищам, — рассказал Евгений Писцов.
В зоне операции Антон Осипов служил стрелком вместе с выделенной ему боевой собакой. В день прощания прошел траурный митинг. После отпевания и захоронения состоялся поминальный обед.