У бывшего замминистра обороны РФ обнаружили элитную недвижимость на Кубани

Законность приобретения имущества стала предметом расследования в рамках уголовного дела против Павла Попова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы Павел Попов использовал свое положение для личного обогащения за счет федерального парка «Патриот». Под предлогом строительных и ремонтных работ для парка он организовал их выполнение на своем загородном участке в Красногорском районе Московской области за счет госбюджета.
Кроме того, фигурант принуждал коммерческих партнеров парка «Патриот» выполнять работы на своем участке. Предполагается, что господин Попов действовал в сговоре с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.