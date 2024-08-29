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У бывшего замминистра обороны РФ обнаружили элитную недвижимость на Кубани

В Краснодарском крае обнаружили элитные объекты недвижимости, принадлежащие бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову и его семье. Следователи выявили, что общая стоимость имущества генерала, включая владения на Кубани, в Москве и Подмосковье, превышает 500 млн руб., сообщает пресс-служба СКР.

Источник: Коммерсантъ

Законность приобретения имущества стала предметом расследования в рамках уголовного дела против Павла Попова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы Павел Попов использовал свое положение для личного обогащения за счет федерального парка «Патриот». Под предлогом строительных и ремонтных работ для парка он организовал их выполнение на своем загородном участке в Красногорском районе Московской области за счет госбюджета.

Кроме того, фигурант принуждал коммерческих партнеров парка «Патриот» выполнять работы на своем участке. Предполагается, что господин Попов действовал в сговоре с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

СК