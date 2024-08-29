У бывшего замминистра обороны РФ обнаружили элитную недвижимость на Кубани

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы Павел Попов использовал свое положение для личного обогащения за счет федерального парка «Патриот». Под предлогом строительных и ремонтных работ для парка он организовал их выполнение на своем загородном участке в Красногорском районе Московской области за счет госбюджета.