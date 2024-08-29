Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Тушение пожара на топливном складе в Каменском районе Ростовской области ведется круглосуточно, сообщил глава района Владимир Савин в своем Telegram-канале.
В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.
«Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно», — написал он.
Он добавил, что организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов. Для участников тушения организовано трехразовое питание, оборудованы места отдыха.