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Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно

Глава Каменского района Савин: тушение пожара на складе ведется круглосуточно.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Тушение пожара на топливном складе в Каменском районе Ростовской области ведется круглосуточно, сообщил глава района Владимир Савин в своем Telegram-канале.

В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.

«Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно», — написал он.

Он добавил, что организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов. Для участников тушения организовано трехразовое питание, оборудованы места отдыха.

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