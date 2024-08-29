Повелительница «воздушной касатки»

Красивая, хрупкая, совсем юная… Милане Смердовой всего 26 лет, а ее имя уже навсегда вписано в историю авиации. Она стала первой в мире женщиной-пилотом вертолета Ми-38 — «воздушной касатки», как называют его авиаторы за необычную окраску и надежность. Достижение зафиксировано в Книге рекордов России и официально подтверждено экспертами Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD. О том, легко ли женщине быть авиатором и о своей профессии, Милана рассказала «КП-Омск».
Омский летно-технический колледж гражданской авиации Милана Смердова закончила в 2020-м. Общий стаж работы — 4 года. Два последних она второй пилот в компании «Авиация Колымы», где, собственно, и освоила полеты на «воздушной касатке». Первое время летала на Ми-8 — пилотов для этих вертолетов готовил Омский колледж. Но когда компания приобрела Ми-38, успешно прошла обучение и получила лицензию на управление судном.
О своей работе девушка рассказывает скупо, мол, все как у всех:
«Чаще всего мы сейчас работаем по заявкам санитарной авиации — эвакуируем больных из труднодоступных поселков в центральную больницу Магадана. Мои обязанности — как у любого пилота: анализ погоды, чтобы принять решение о вылете, построение маршрута, инструктаж пассажиров, ведение документации. Слетали, забрали больного, заполнили документы и уже идем отдыхать домой. Регламент строгий — не более 12 часов в полете, поэтому я месяц работаю, затем месяц отдыхаю в Омске».
На самом деле Милана скромничает. Из-за гористой местности и тяжелых погодных условий полеты на Колыме бывают очень сложными, а посадки — жестче не придумаешь. Вот только один пример из открытых источников. В марте этого года губернатор Магаданской области наградил авиаторов и медиков за героизм и решительность. Экипаж, в числе которого была и Милана Смердова, спас пострадавших с упавшего в тайге вертолета. Несмотря на тяжелые погодные условия, пилоты смогли приземлиться на месте аварии и эвакуировать раненых в больницу.
В авиацию Милана решила пойти не сразу. Был момент, когда хотела стать фотокорреспондентом, но все же после школы решила поступать в летное училище. В выборе профессии поддержала мама.
«В первый раз я поднялась в небо на вертолете во время учебы в техникуме, взлетали с нашей площадки в Калачинске, — вспоминает девушка. — Хотя полет был ознакомительным, волновалась страшно. Наверное, именно тогда я навсегда влюбилась в свою профессию».
Вместе со Смердовой на курсе было всего девять девушек, но мужской свою профессию первая в мире женщина-пилот Ми-38 не считает. Хотя признается — с предвзятым отношением приходилось сталкиваться не раз.
«Наверно, мужчины просто забыли, что женщины уже очень давно в авиации. Во время войны они наравне с мужчинами управляли самолетами. Хотя молодое поколение к девушкам-пилотам относится намного лучше, предвзятое отношение пока существует, — рассказывает Милана. — Например, достаточно сложно было устроится на работу: только слышали, что ты девушка, уже отказывали заочно, даже документы не хотели рассматривать».
Милана смогла доказать всем, а прежде всего самой себе — управлять вертолетом она может не хуже мужчин. До прихода в компанию «Авиация Колымы» она успела поработать в Калининграде и даже в арктической зоне России. Теперь стремится к большему: освоить новую технику, стать командиром.
«Я хочу постоянно развиваться в профессиональном плане и стремлюсь к карьерному росту», — делится планами Милана.
Ну, а фотография в ее жизни осталась теперь только в виде хобби.
«На Колыме удивительной красоты пейзажи: снежные шапки гор, нетронутая человеком дикая природа. Когда смотришь на это с высоты, захватывает дух — настолько все вокруг прекрасно! Поэтому я не упускаю возможности взять в руки фотоаппарат».
Своими фотографиями Милана делится с подписчиками групп авиакомпании в социальных сетях. Чтобы красоту родной земли глазами пилота смогли увидеть все.