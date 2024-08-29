Повелительница «воздушной касатки»

На самом деле Милана скромничает. Из-за гористой местности и тяжелых погодных условий полеты на Колыме бывают очень сложными, а посадки — жестче не придумаешь. Вот только один пример из открытых источников. В марте этого года губернатор Магаданской области наградил авиаторов и медиков за героизм и решительность. Экипаж, в числе которого была и Милана Смердова, спас пострадавших с упавшего в тайге вертолета. Несмотря на тяжелые погодные условия, пилоты смогли приземлиться на месте аварии и эвакуировать раненых в больницу.