Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Попова, в марте 2021 года он попал под новые санкции ЕС и США, тогда же из-за якобы ухудшения ситуации с правами человека в РФ в свой санкционный список Попова включила Канада. Согласно открытым данным, с февраля 2022 года Попов находится под санкциями Австралии, с марта — Великобритании, а с мая — Новой Зеландии. В октября того же года экс-замминистра попал под санкции Украины.