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Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«29 августа около 13:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что средства ПВО уничтожили в течение ночи три украинских дрона над территорией Крыма, два — в небе над Брянской областью, еще один — над территорией Белгородской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.