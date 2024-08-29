Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за пожара на топливном складе. Об этом 29 августа в своем телеграм-канале сообщил глава администрации района Владимир Савин.
— В связи с пожаром на участке топливного склада в Каменском районе введен режим повышенной готовности. Ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет, — проинформировал Владимир Савин.
Чиновник добавил, что лично находится на месте происшествия.
— Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно. Необходимую помощь оказывают региональные власти, — написал Владимир Савин.
Известно, что пожарных, которые ведут тушение, уже снабжают водой и едой, организовано трехразовое питание. Оборудованы места отдыха. Также подвозятся средства первой необходимости и медикаменты.
Напомним, в ночь на 28 августа военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. По данным региональных властей, пострадавших нет.
Добавим, ранее режим ЧС из-за пожара на складе с дизельным топливом ввели в Пролетарском районе Ростовской области. Сейчас площадь горения там сократилась.