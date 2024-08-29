Подпольное казино накрыли в воронежском райцентре: три человека получили сроки

Как рассказали сегодня, 29 августа, в пресс-службе регионального СУ СК, нелегальный бизнес накрыли в Бутурлиновке. Виновные сняли в аренду помещение на одной из улиц районного центра еще в 2021 году. Все это время «казино» вполне успешно существовало, принося своим владельцам ощутимый доход. Когда о происходящем стало известно правоохранителям, в казино нагрянули силовики. Ими было изъято шесть компьютеров — свою удачу игроки испытывали онлайн — а также деньги. Приговор в отношении виновных вступил в законную силу. Отбывать свое наказание все они будут в колонии общего режима.