В Пермском крае вынесли приговор экс-бойцу ЧВК «Вагнер» за тройное убийство

Адвокаты фигуранта настаивали, что преступление подзащитный совершил вследствие полученной на фронте контузии. Кроме того, на протяжении трех дней перед убийством он пил алкоголь, желая заглушить посттравматический синдром. По их мнению, приговор должны были смягчить также из-за выполнения подзащитным боевых задач в зоне спецоперации. Сам Стариков в суде рассказал, что изначально хотел только побить потерпевших, но в процессе нанесения ударов после «щелчка в голове» решил убить их.