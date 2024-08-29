Боец РФ рассказал, что ВСУ в Курской области расстреляли детей на мотоцикле

Как отметил российский боец, это не единственный случай убийств мирных жителей военными ВСУ в Малой Локне. Ранее там на площади около магазина собралось несколько пожилых людей, которые ждали транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. «Над ними завис коптер-разведчик, после этого через несколько минут вышли два фашиста и прямо из стрелкового оружия расстреляли их и зашли обратно в дом», — сказал Кадет.