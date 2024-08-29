Боец РФ рассказал, что ВСУ в Курской области расстреляли детей на мотоцикле

По его словам, украинские военные ведут себя «как фашисты в годы Великой Отечественной войны», расстреливая мирных жителей. Как сообщил Кадет, в районе Малой Локни солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их «расстреляли в спину».
Как отметил российский боец, это не единственный случай убийств мирных жителей военными ВСУ в Малой Локне. Ранее там на площади около магазина собралось несколько пожилых людей, которые ждали транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. «Над ними завис коптер-разведчик, после этого через несколько минут вышли два фашиста и прямо из стрелкового оружия расстреляли их и зашли обратно в дом», — сказал Кадет.
Он уточнил, что не знает точное число погибших гражданских, но не более 10.