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Боец РФ рассказал, что ВСУ в Курской области расстреляли детей на мотоцикле

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Украинские военные в районе Малой Локни в Курской области расстреляли трех детей 10−12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, рассказал журналистам замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

Источник: Reuters

По его словам, украинские военные ведут себя «как фашисты в годы Великой Отечественной войны», расстреливая мирных жителей. Как сообщил Кадет, в районе Малой Локни солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их «расстреляли в спину».

Как отметил российский боец, это не единственный случай убийств мирных жителей военными ВСУ в Малой Локне. Ранее там на площади около магазина собралось несколько пожилых людей, которые ждали транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. «Над ними завис коптер-разведчик, после этого через несколько минут вышли два фашиста и прямо из стрелкового оружия расстреляли их и зашли обратно в дом», — сказал Кадет.

Он уточнил, что не знает точное число погибших гражданских, но не более 10.