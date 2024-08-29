Экс-замглавы Минобороны генерал Попов доставлен в суд

Попова привезли в суд на черном микроавтобусе без специальных обозначений в сопровождении четырех бойцов спецназа Росгвардии. Машину с задержанным сопровождал автомобиль скорой помощи. На руках генерала были наручники.
Ранее в суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, в 2021—2024 годах генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.
В пресс-службе СК отметили, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га.
Павел Попов с 2008 по 2013 год занимал должность заместителя главы МЧС РФ. В 2013 году перешел на работу в Министерство обороны РФ, был помощником главы ведомства Сергея Шойгу. С 7 ноября 2013 года занимал должность заместителя министра обороны РФ, где курировал главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, департамент информационных систем и главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны. Уволен с военной службы указом президента России в июне этого года. С 2015 года является генералом армии, награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.