ВС РФ поразили «Ланцетом» американский БТР M113 ВСУ в курском приграничье

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск “Север” было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США в приграничном районе Курской области, который перевозил боевиков ВСУ и боеприпасы. После подтверждения обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса “Ланцет”. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось возгорание бронетранспортера противника», — сообщили в ведомстве.