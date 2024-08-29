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ВС РФ поразили «Ланцетом» американский БТР M113 ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минобороны России сообщило о поражении барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера М113 ВСУ в приграничном районе Курской области.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск “Север” было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США в приграничном районе Курской области, который перевозил боевиков ВСУ и боеприпасы. После подтверждения обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса “Ланцет”. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось возгорание бронетранспортера противника», — сообщили в ведомстве.