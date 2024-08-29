Начальника отдела РЖД нашли мертвым в собственной машине в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.
На место приехала бригада скорой помощи и констатировала смерть работника.
Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
В Нижнем Новгороде 38-летний начальник Горьковского линейного отдела Горьковской дирекции по энергообеспечению филиала РЖД найден мертвым в собственной машине на парковке гипермаркета на Московском шоссе.
Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.
На место приехала бригада скорой помощи и констатировала смерть работника.
Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.