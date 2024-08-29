Олбани
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальника отдела РЖД нашли мертвым в собственной машине в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 38-летний начальник Горьковского линейного отдела Горьковской дирекции по энергообеспечению филиала РЖД найден мертвым в собственной машине на парковке гипермаркета на Московском шоссе.

Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.

На место приехала бригада скорой помощи и констатировала смерть работника.

Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

СК