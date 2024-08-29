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Александр Бастрыкин потребовал информацию о незаконной мечети в Анапе, укрывающей иностранцев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль процессуальную проверку, проводимую следователями по факту возможного нарушения миграционного законодательства в Анапе. Согласно информации, предоставленной информационным центром СКР, в городе обнаружена незаконно действующая мечеть.

Источник: Новая Кубань

Жители дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Южное» в Анапе сообщили в комментариях в Telegram-канале СКР, что на улице Виноградной под видом частного дома функционирует мечеть, где регулярно собирается большое количество иностранцев, нелегально находящихся на территории России.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову внимательно следить за ходом проверки и представить детальный отчет о промежуточных результатах и принятых мерах по данному делу.

Ранее «Новая Кубань» писала о том, что незаконные мигранты были обнаружены в молельной комнате Геленджика во время полицейского рейда.

СК