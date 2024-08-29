Четверых детей спасли при пожаре в ЖК «Смарт Сити»

Четверых детей спасли во время пожара в жилок комплексе «Смарт Сити» в Новинках днем 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание произошло днем в одной из квартир на первом этаже. По словам местных жителей, из окна вырывалось пламя, а в небо поднимался черный дым.
К счастью, обошлось без жертв. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли четверых детей, еще десять человек вывели из дома по лестницам.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.