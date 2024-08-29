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Четверых детей спасли при пожаре в ЖК «Смарт Сити»

Ещё десять человек эвакуировали по лестнице.

Источник: тг-канал "Нижний Новгород с огоньком"

Четверых детей спасли во время пожара в жилок комплексе «Смарт Сити» в Новинках днем 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло днем в одной из квартир на первом этаже. По словам местных жителей, из окна вырывалось пламя, а в небо поднимался черный дым.

К счастью, обошлось без жертв. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли четверых детей, еще десять человек вывели из дома по лестницам.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.

МЧС
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