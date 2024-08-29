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В Уфе ребенок выпал из окна третьего этажа

В Уфе госпитализировали четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна третьего этажа дома № 15 на улице Свободы, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города в Telegram-канале.

В пресс-службе регионального минздрава «Ъ-Уфа» уточнили, что ребенок находится в больнице № 17. Его состояние оценивается как тяжелое стабильное.

По предварительной информации, в момент происшествия мальчик был дома с родителями.