В Уфе ребенок выпал из окна третьего этажа

В пресс-службе регионального минздрава «Ъ-Уфа» уточнили, что ребенок находится в больнице № 17. Его состояние оценивается как тяжелое стабильное.
По предварительной информации, в момент происшествия мальчик был дома с родителями.
В Уфе госпитализировали четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна третьего этажа дома № 15 на улице Свободы, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города в Telegram-канале.
В пресс-службе регионального минздрава «Ъ-Уфа» уточнили, что ребенок находится в больнице № 17. Его состояние оценивается как тяжелое стабильное.
По предварительной информации, в момент происшествия мальчик был дома с родителями.