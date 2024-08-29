Воду и еду подвозят пожарным на нефтебазу в Каменском районе Ростовской области

Пожарным, тушащим возгорание на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области, подвозят воду и питание. Об этом стало известно сегодня, 29 августа.
— Организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов. Для участников тушения организовано трехразовое питание, оборудованы места отдыха, — рассказал в Telegram глава администрации Каменского района Владимир Савин.
Напомним, в ночь на 28 августа военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Сейчас ведется тушение. Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет. Известно, что на территории района ввели режим повышенной готовности.