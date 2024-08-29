Воду и еду подвозят пожарным на нефтебазу в Каменском районе Ростовской области

Напомним, в ночь на 28 августа военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Сейчас ведется тушение. Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет. Известно, что на территории района ввели режим повышенной готовности.