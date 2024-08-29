Военный суд арестовал бывшего заместителя министра обороны Павла Попова

Заседание суда, как сообщил корреспондент «Ъ», проходило в закрытом режиме. Об этом просил следователь, указав на риски разглашения тайны следствия и государственной тайны.
«Вину мой подзащитный не признал, причастным себя к этому преступлению не считает. Он не руководил “Патриотом” и не мог ни на что влиять», — сообщил ТАСС адвокат Игорь Дюкин. Защита обжалует решение об аресте генерала.
По делу о хищениях в «Патриоте» также проходят директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Оба были арестованы в начале августа по той же статье — мошенничество в особо крупном размере. По данным «Ъ», они признали вину.
Павел Попов находился в должности замминистра обороны с 7 ноября 2013 года по 17 июня 2024 года. На этом посту он курировал создание национального центра управления обороной России, департамент информационных систем и главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники.