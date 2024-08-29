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Военный суд арестовал бывшего заместителя министра обороны Павла Попова

235-й гарнизонный военный суд арестовал на два месяца — до 29 октября — бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Он взят под стражу в зале суда. Павла Попова отправят в СИЗО «Бутырка». Вину он не признает.

Источник: РИА "Новости"

Заседание суда, как сообщил корреспондент «Ъ», проходило в закрытом режиме. Об этом просил следователь, указав на риски разглашения тайны следствия и государственной тайны.

«Вину мой подзащитный не признал, причастным себя к этому преступлению не считает. Он не руководил “Патриотом” и не мог ни на что влиять», — сообщил ТАСС адвокат Игорь Дюкин. Защита обжалует решение об аресте генерала.

По данным следствия, в 2021—2024 годах Павел Попов за счет военно-патриотического парка «Патриот» проводил строительные и ремонтные работы на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья, а также поставлял туда «различные материальные ценности». В этот период он в качестве заместителя министра обороны отвечал за развитие, обслуживание и работу парка.

По делу о хищениях в «Патриоте» также проходят директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Оба были арестованы в начале августа по той же статье — мошенничество в особо крупном размере. По данным «Ъ», они признали вину.

Павел Попов находился в должности замминистра обороны с 7 ноября 2013 года по 17 июня 2024 года. На этом посту он курировал создание национального центра управления обороной России, департамент информационных систем и главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники.