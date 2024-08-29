WSJ сообщил о крушении первого F-16 на Украине

Воздушные силы Украины о крушении или гибели пилота не сообщали, отмечает издание. Ранее военные телеграм-каналы, в том числе «Военная хроника», обратили внимание на пост главы горсовета Луцка Игоря Полищука, где говорилось о гибели подполковника Алексея Меся. По данным канала, он был заместителем командира 114-й бригады тактической авиации и проходил обучение на F-16. Пост Полищук позднее удалил.