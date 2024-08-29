WSJ сообщил о крушении первого F-16 на Украине

Самолет потерпел крушение спустя несколько недель после того, как его привезли на Украину, уточнило издание. По словам собеседника, судя по первоначальным сообщениям, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», — пишет WSJ.
Воздушные силы Украины о крушении или гибели пилота не сообщали, отмечает издание. Ранее военные телеграм-каналы, в том числе «Военная хроника», обратили внимание на пост главы горсовета Луцка Игоря Полищука, где говорилось о гибели подполковника Алексея Меся. По данным канала, он был заместителем командира 114-й бригады тактической авиации и проходил обучение на F-16. Пост Полищук позднее удалил.
Первые истребители F-16 поступили на Украину 31 июля. The Economist сообщал, что самолетов в первой партии было десять. К концу года украинские силы должны получить 20 истребителей, всего — 79.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинские силы впервые применили полученные F-16, чтобы сбить российские ракеты во время ударов 26 августа.
Россия в тот день нанесла массированный удар по украинским энергообъектам. Минобороны сообщило о поражении всех установленных целей.
Кремль заявил, что передача Украине истребителей еще больше втянет западные страны в конфликт с Россией.