Пожар в Ростовской области уничтожил 5 га леса, а потом увеличился до 19,3 га

В Тарасовском районе, вблизи хутора Нижние Грачики, потушили лесной пожар, полыхавший в течение суток. Огонь прошел 19,3 га, сообщили в группе VK районного отдела по делам ГО и ЧС.
— 29 августа была объявлена ликвидация пожара на территории Тарасовского участка ГАУ РО «Лес» на площади 19,3 га. В тушении участвовали 80 человек и 40 единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.
Природный пожар разгорелся в первой половине дня 28 августа. Тогда сообщалось, что пламя прошло 5 га. Изначально на месте происшествия работали 33 человека и 15 единиц, но потом, как уже было сказано, силы и средства увеличили.
Также в тушении помогали добровольные пожарные дружинники Митякинского, Зеленовского, Войковского, Красновского сельских поселений и фермеры Зеленовского сельского поселения.
Напомним, в Миллеровском районе Дона ликвидировали лесной пожар, угрожавший хутору Новониколаевка. В этом случае выгорело 24 га.