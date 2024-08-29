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Пожар в Ростовской области уничтожил 5 га леса, а потом увеличился до 19,3 га

В Тарасовском районе Ростовской области во время лесного пожара выгорело 19,3 га.

Источник: Комсомольская правда

В Тарасовском районе, вблизи хутора Нижние Грачики, потушили лесной пожар, полыхавший в течение суток. Огонь прошел 19,3 га, сообщили в группе VK районного отдела по делам ГО и ЧС.

— 29 августа была объявлена ликвидация пожара на территории Тарасовского участка ГАУ РО «Лес» на площади 19,3 га. В тушении участвовали 80 человек и 40 единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.

Природный пожар разгорелся в первой половине дня 28 августа. Тогда сообщалось, что пламя прошло 5 га. Изначально на месте происшествия работали 33 человека и 15 единиц, но потом, как уже было сказано, силы и средства увеличили.

Также в тушении помогали добровольные пожарные дружинники Митякинского, Зеленовского, Войковского, Красновского сельских поселений и фермеры Зеленовского сельского поселения.

Напомним, в Миллеровском районе Дона ликвидировали лесной пожар, угрожавший хутору Новониколаевка. В этом случае выгорело 24 га.