«Она меня спасла!»: Ростовчанин, которого чуть не убила жена, стал ее защитником на суде

В Ростовской области в семье, воспитывающей сына-подростка, случилась криминальная драма. 36-летняя женщина вонзила мужу нож в спину. Казалось бы, железный повод для расставания. Но нет…
«ХОТЬ И НЕПУТЕВЫЙ, НО СВОЙ».
По словам Натальи, последние годы с супругом у нее не сильно ладилось. Дело в том, что 37-летний мужчина был резок, мог на нее накричать. А когда остался без работы, то словно с цепи сорвался: бил жену часто и сильно.
— А я молчала. В полицию не заявляла. Мне было жаль его. Он хоть и непутевый, но свой, родной, — расскажет Наталья оперативникам.
По словам женщины, была еще одна причина, по которой она никому не говорила о насилии в семье. Не хотела, чтобы об отце их общего ребенка 13-летнего сына-подростка думали плохо.
Но, как покажет жизнь, своим молчанием вырыла яму самой себе…
«И ТУТ Я ПОНЯЛА, ЧТО ДЕЛО ПЛОХО “.
Как-то, вернувшись с работы, Наталья обнаружила в квартире гостя. Друг семьи, живущий в этом же доме, что-то бурно обсуждал с Николаем на кухне.
— При этом они еще и выпивали. Муж, как только увидел меня, сразу начал оскорблять: кричал матом, обзывал. Тогда гость даже встал на мою защиту.
Но этот факт только разозлил Николая еще больше. И он переключил фокус внимания на соседа: схватил вилку, повалил на пол и попытался заколоть.
— И тут я поняла, что дело плохо. Еще чуть-чуть и муж убьет человека.
Наталья уговаривала Николая отпустить товарища, но тот словно не слышал ее. Тогда женщина схватила кухонный нож и ранила мужа в спину.
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ЖЕНЫ.
Вот только после случившегося гость быстро ушел к себе.
— Жена хотела вызывать врача, но я отказался. Прилег на диван и уснул. А когда проснулся, то увидел, как Наташа сидит рядом и вытирает рану. Попытался встать, но не смог. Пришлось все же вызвать «скорую».
Медики и позвонили в полицию. Когда домой пришли оперативники, Наталья не стала юлить и во всем созналась. На нее завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
К началу процесса Николай пришел в себя. Пара помирилась. А в суде мужчина стал чуть ли не главным защитником жены.
— Она меня спасла. Если бы не Наташа, я бы уже сидел в тюрьме за убийство человека. Во всем виноват только я один, — сказал он. А потом добавил, что теперь будет стараться жить достойно.
В итоге, сообщается на сайте Волгодонского районного суда, Наталью приговорили к трем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.