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По факту смерти мужчины после удаления миндалин в Петербурге организовали проверку

В Санкт-Петербурге организована доследственная проверка по факту смерти молодого человека после операции по удалению миндалин, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Смертельный инцидент произошел в частной клинике, работающей на Дунайском проспекте. Врачи провели операцию 20-летнему юноше 22 августа. Спустя неделю во время проведения медицинских манипуляций он скончался.

«Для установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты установят обстоятельства гибели мужчины и ее причины. Действиям медперсонала будет дана правовая оценка. Происшествием также заинтересовалась прокуратура.

Ранее сообщалось, что пациентом частной клиники был уроженец Азербайджана, который при переезде получил российское гражданство.

СК