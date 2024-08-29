По факту смерти мужчины после удаления миндалин в Петербурге организовали проверку

Смертельный инцидент произошел в частной клинике, работающей на Дунайском проспекте. Врачи провели операцию 20-летнему юноше 22 августа. Спустя неделю во время проведения медицинских манипуляций он скончался.
«Для установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты установят обстоятельства гибели мужчины и ее причины. Действиям медперсонала будет дана правовая оценка. Происшествием также заинтересовалась прокуратура.
Ранее сообщалось, что пациентом частной клиники был уроженец Азербайджана, который при переезде получил российское гражданство.