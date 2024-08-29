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В Челябинской области пенсионер выстрелил из ружья в девушку и ребёнка

В Октябрьском районе 68-летний пенсионер выстрелил из охотничьего ружья в девушку и ребёнка, гулявших с лабрадором. Людям повезло остаться невредимыми, а собака получила ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник: Pchela.News

Инцидент произошёл вечером 27 августа на улице 8 Марта в деревне Шипкино.

— По данным следствия, мужчина произвёл выстрел из ружья в сторону малолетней девочки и 19-летней девушки, — рассказали в областном управлении Следственного комитета. — В настоящее время фигурант задержан, оружие изъято.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Ему грозит до 15 лет колонии.

У лабрадора повреждён глаз и травмирована лапа.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на свой источник, мужчина на допросе пояснил, что целился в бродячую собаку, но случайно попал в домашнюю.