В Челябинской области пенсионер выстрелил из ружья в девушку и ребёнка

Инцидент произошёл вечером 27 августа на улице 8 Марта в деревне Шипкино.
— По данным следствия, мужчина произвёл выстрел из ружья в сторону малолетней девочки и 19-летней девушки, — рассказали в областном управлении Следственного комитета. — В настоящее время фигурант задержан, оружие изъято.
В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Ему грозит до 15 лет колонии.
У лабрадора повреждён глаз и травмирована лапа.
Как сообщает 74.RU со ссылкой на свой источник, мужчина на допросе пояснил, что целился в бродячую собаку, но случайно попал в домашнюю.