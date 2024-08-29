Ушла утром в магазин и не вернулась: 8-летнюю девочку разыскивают в Улан-Удэ

Для семьи из Улан-Удэ вечер 29 августа начался со звонков в полицию и осмотра улиц. В 21:21 отец 8-летней девочки обратился к правоохранителям с заявлением о пропаже ребенка, когда после обычной прогулки дочь не вернулась домой.
— Девочка пропала в садоводстве «Тепловик» в Октябрьском районе Улан-Удэ. В 09:00 она ушла на прогулку с друзьями и не вернулась, — сообщили корреспонденту КП-Иркутск в ГУ МВД Бурятии.
К данному часу известно немного. Школьница вместе с друзьями во время прогулки зашли в магазин, после они разделились, и девочка отправилась к дому по другой дороге. У девочки темно-русые волосы, смуглая кожа, нормальное телосложение, карие глаза.
— Рост 130 см. Была одета в предположительно желтую футболку, черные штаны и розовые тапочки, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
На поиски ребенка задействованы полицейские, родные и волонтёры.
Девочка ушла на прогулку в девять утра. Фото: «ЛизаАлерт».