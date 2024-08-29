Генштаб Украины подтвердил потерю первого F-16

«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — говорится в сообщении, которое цитирует УНИАН.
Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны Украины, которая работает в районе падения самолета.
О том, что ВСУ потеряли первый самолет F-16, ранее со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Самолет потерпел крушение спустя несколько недель после того, как его доставили на Украину, уточнило издание. По словам собеседника WSJ, судя по первоначальным сообщениям, самолет не был сбит, и крушение произошло из-за ошибки пилота.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские силы впервые применили полученные F-16, чтобы сбить российские ракеты во время ударов 26 августа. В тот день российское Минобороны сообщало о массированном ударе по украинским энергообъектам.
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