Генштаб Украины подтвердил потерю первого F-16

О том, что ВСУ потеряли первый самолет F-16, ранее со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Самолет потерпел крушение спустя несколько недель после того, как его доставили на Украину, уточнило издание. По словам собеседника WSJ, судя по первоначальным сообщениям, самолет не был сбит, и крушение произошло из-за ошибки пилота.