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На Урале скончалась еще одна девочка, пострадавшая при обрушении дома

Всего в результате трагедии погибли 11 человек.

В Свердловской области умерла 12-летняя девочка, которая получила тяжелые травмы при обрушении 1 августа части пятиэтажного дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Эту информацию подтвердили «АиФ-Урал» в минздраве региона.

Девочка стала 11-й погибшей в результате обрушения дома. Ранее жертв было десять, из них пятеро несовершеннолетних.

Напомним, что обрушение произошло утром 1 августа после взрыва. Обрушились два подъезда из шести.

Власти решили снести остатки пятиэтажки. Жильцам оказывают помощь с приобретением новых квартир.

несчастный случай