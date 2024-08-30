На Урале скончалась еще одна девочка, пострадавшая при обрушении дома

В Свердловской области умерла 12-летняя девочка, которая получила тяжелые травмы при обрушении 1 августа части пятиэтажного дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Эту информацию подтвердили «АиФ-Урал» в минздраве региона.
Девочка стала 11-й погибшей в результате обрушения дома. Ранее жертв было десять, из них пятеро несовершеннолетних.
Напомним, что обрушение произошло утром 1 августа после взрыва. Обрушились два подъезда из шести.
Власти решили снести остатки пятиэтажки. Жильцам оказывают помощь с приобретением новых квартир.