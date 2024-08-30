Пермячку, которая убила сына и катала его в чемодане, увезли на экспертизу

Напомним, утром 12 июля на мусорке в Ленинском районе Перми нашли чемодан с телом 9-летнего ребенка. Оказалось, убила его собственная мать, которая попала на камеры наблюдения: полночи она возила по городу чемодан с мертвым ребенком внутри. Изучив маршрут женщины, оперативники начали розыск и вечером 13 июля ее задержали. На первых допросах женщина отрицала свою вину и говорила, что ее сына убили коллекторы, но после призналась в преступлении. Мотивом она назвала многомиллионные долги, в которых она погрязла. Шатова сказала, что хотела покончить с собой, и забрать с собой сына, чтобы тот не мучился. Но после убийства сына у нее не хватило духу наложить на себя руки.