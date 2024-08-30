Пермячку, которая убила сына и катала его в чемодане, увезли на экспертизу

В начале августа 34-летнюю Ирину Шатову, которую обвиняют в жестоком убийстве 9-летнего сына, этапировали из СИЗО № 5, где она ждет суда, в Екатеринбург. Там она будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу.
— В Екатеринбурге при областной психиатрической больнице есть стражное отделение № 10, оно предназначено для проведения экспертиз у обвиняемых и осужденных. На окнах в палатах стоят решетки, а охраняют отделение сотрудники ФСИН. 4 августа Ирину Шатову этапировали в Екатеринбург и 8 августа должны были положить в больницу. В ряде СМИ говорилось, что из Екатеринбурга Шатову увезут в Москву, и якобы именно там она и будет проходить экспертизу, но по моей информации это не так. Экспертиза будет проходить в Екатеринбурге и длиться месяц, — сообщил «КП»-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, утром 12 июля на мусорке в Ленинском районе Перми нашли чемодан с телом 9-летнего ребенка. Оказалось, убила его собственная мать, которая попала на камеры наблюдения: полночи она возила по городу чемодан с мертвым ребенком внутри. Изучив маршрут женщины, оперативники начали розыск и вечером 13 июля ее задержали. На первых допросах женщина отрицала свою вину и говорила, что ее сына убили коллекторы, но после призналась в преступлении. Мотивом она назвала многомиллионные долги, в которых она погрязла. Шатова сказала, что хотела покончить с собой, и забрать с собой сына, чтобы тот не мучился. Но после убийства сына у нее не хватило духу наложить на себя руки.