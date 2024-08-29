Депутат Гончаренко призвал жителей Красноармейска уезжать из города

Несмотря на то, что российское военное ведомство пока официально не заявляло о взятии Новогродовки, депутат Рады Марьяна Безуглая также отметила, что город уже занят ВС РФ. По ее словам, ВСУ сдали его фактически без боя. Также россияне, как подчеркнула Безуглая, уже вошли в Селидово — еще один город на Покровском направлении. Нардеп заявила, что оба населенных пункта не были готовы к наступлению российской армии.